朝鲜不愿恢复核谈 要求与美国磋商和约

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透首尔10月18日 - 朝鲜周六拒绝恢复朝核问题会谈，称之前此类努力都以失败告终。朝方并再次要求与美国磋商和平条约。
之前一天，美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠在华盛顿称，对与朝鲜就制裁问题举行会谈持开放态度，但朝方需就弃核表现出诚意。
“若美国坚持走不同的道路，我们的核威慑只会进一步加强。”朝鲜外交部在声明中称。
朝鲜称只有与美国达成和平条约，才能永久解决朝鲜半岛冲突。
奥巴马表示，美国对与朝鲜就放松制裁进行谈判持开放态度，就像之前美国与伊朗进行的相关谈判那样。
但他说道：“我们还没到这一步，因为和伊朗不同，朝方并无迹象表明他们愿意接受未来不拥有或不追求核武器的前景。”（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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