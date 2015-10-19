朝鲜不愿恢复核谈 要求与美国磋商和约

路透首尔10月18日 - 朝鲜周六拒绝恢复朝核问题会谈，称之前此类努力都以失败告终。朝方并再次要求与美国磋商和平条约。

之前一天，美国总统奥巴马与韩国总统朴槿惠在华盛顿称，对与朝鲜就制裁问题举行会谈持开放态度，但朝方需就弃核表现出诚意。

“若美国坚持走不同的道路，我们的核威慑只会进一步加强。”朝鲜外交部在声明中称。

朝鲜称只有与美国达成和平条约，才能永久解决朝鲜半岛冲突。

奥巴马表示，美国对与朝鲜就放松制裁进行谈判持开放态度，就像之前美国与伊朗进行的相关谈判那样。

但他说道：“我们还没到这一步，因为和伊朗不同，朝方并无迹象表明他们愿意接受未来不拥有或不追求核武器的前景。”（完）