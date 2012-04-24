美国防长呼吁朝鲜不要挑衅

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透巴西利亚4月24日电---美国国防部长帕内塔周二呼吁，朝鲜不应进行任何引发动荡的挑衅。外界猜测，朝鲜或进行第三次核试验。
帕内塔在前往巴西利亚的途中称：“关於朝鲜这次是否将进行更多挑衅，我并没有掌握任何具体信息。”
“但我再次强烈呼吁，朝鲜不要进行任何挑衅，无论是核试验，还是其他行动，这将加剧地区动荡。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。