版本:
中国
时事要闻 | 2012年 4月 25日 星期三 07:35 BJT

美国防长呼吁朝鲜不要挑衅

路透巴西利亚4月24日电---美国国防部长帕内塔周二呼吁，朝鲜不应进行任何引发动荡的挑衅。外界猜测，朝鲜或进行第三次核试验。

帕内塔在前往巴西利亚的途中称：“关於朝鲜这次是否将进行更多挑衅，我并没有掌握任何具体信息。”

“但我再次强烈呼吁，朝鲜不要进行任何挑衅，无论是核试验，还是其他行动，这将加剧地区动荡。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐