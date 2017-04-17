综述：美国副总统警告朝鲜小心 叙利亚与阿富汗行动彰显决心

路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，在叙利亚与阿富汗采取的打击行动显示了美国的决心。

彭斯和韩国代总统黄教安还表示，通过推进部署萨德反导系统来加强针对朝鲜的防御。一天前朝鲜的导弹试射失败，两天前朝鲜在阅兵式上展示了导弹力量。

韩国是彭斯的亚洲四国之行的首站，旨在向盟国显示并提醒敌对者，美国特朗普政府不会不管这个越来越动荡的地区。

彭斯表示，朝鲜应该留意特朗普总统的行动与意图。

“就在过去两周里，全球在叙利亚与阿富汗的行动中见证了我们新总统的力量与决心。朝鲜最终不要测试他的决心与美国在该地区的军事力量。”

美国海军本月向叙利亚发射了59枚战斧导弹。周四美国军方表示，在阿富汗东部向伊斯兰国的洞穴与地道网络投掷了“炸弹之母”。

彭斯当日稍早访问朝鲜和韩国的边界，他重申美国与平壤间的“策略性忍耐时代”已经结束。

彭斯的父亲曾经参与1950-53年间的朝鲜战争，他称美国将坚守与韩国间的紧密的同盟关系，打算透过实力来追求和平。

“不排除任何能达成目标的选项，并确保本国人民的稳定，”他向记者表示，他在说话的同时，朝鲜播送的宣传广播传进了所谓非军事地区。

“之前曾经有段时间采取策略性忍耐，但这时代已经结束了。”

特朗普的国家安全顾问周日表示，美国及其盟友还有中国正合力就朝鲜最新的弹道飞弹测试失败做出一连串的回应，他称此乃因国际间具有采取行动的共识。

不过彭斯和黄教安表示，中国对于韩国部署美国反飞弹的萨德(THAAD)系统所采取的报复行动让他们感到困扰。

“韩国采取适当措施自我防卫，中国却对此发动经济报复，美国对此感到困扰。”

韩国和美国称，萨德系统的唯一目的是为了防范朝鲜的导弹。中国则称，萨德强大的雷达系统能够深入中国领土，并危及安全。

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，特朗普暂时没有考虑对朝鲜动武，即便一个美国核动力航母打击舰队正驶向该地区。

“现在我们应该采取除军事行动之外的所有措施，以和平解决这个问题，”他在美国广播公司(ABC)的节目上说。“我们在与盟友、合作伙伴以及中国领导层共同设计一系列方案。”

据路透上周引述美国官员报导，特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。

对于朝鲜近期的导弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。

多数选项可归入以下四类：经济制裁、秘密行动、外交谈判和军事力量。

彭斯的飞机在韩国降落，数小时之前朝鲜的导弹发射刚刚失败 。前一天朝鲜在首都平壤举行大阅兵，纪念开国领袖金日成105周年诞辰。

疑似朝鲜的最新远程弹道导弹也出现在阅兵队列中。(完)