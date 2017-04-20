美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”

路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。

“我们在评估朝鲜的各种状态，既包括国家对恐怖主义的支持情况，也包括其他可以施压朝鲜政权使其与我们重新接触的方法，不过是在不同于之前谈判的基础上与我们重新接触，”蒂勒森周三对记者称。

美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)称，施压办法中必须包括军事选项。

莱恩称，与中国合作缓和紧张局势的结果让他感到鼓舞，但朝鲜可能有能力用核武器打击盟国，这是不可接受的。

**萨德系统**

韩国代总统黄教安周四在与官员的会议上一再要求军队和安全部门保持警惕。

韩国总统候选人周三晚间在一场电视辩论中就萨德系统互相激辩，选情看好的候选人文在寅因为表示将保留各种选项而受到批评。

黄教安和美国副总统彭斯周一重申，他们计划推进萨德系统，但这项决策将由下一任韩国总统决定。中国称该系统强大的雷达对其安全构成威胁。

美国和俄罗斯周三在联合国就一份由美国起草的安理会声明内容意见分歧，该声明谴责朝鲜最近进行的弹道导弹试验。外交官们称中国同意了该草案。

这类安理会声明必须取得所有15位成员国的一致同意。

此前谴责朝鲜进行导弹试验的声明称，“欢迎安理会成员国，以及其他国家，通过对话促进朝鲜问题的和平及全面解决。”但最新的声明草案拿掉了“通过对话”的措辞，而俄罗斯要求再加上。(完)