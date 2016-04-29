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时事要闻 | 2016年 4月 29日 星期五 14:41 BJT

朝鲜判处一韩裔美国人10年劳动教养

路透首尔4月29日 - 中国新华社报导称，朝鲜最高法院周五以间谍罪、阴谋颠覆国家罪判处韩裔美国人金东哲10年劳动教养。

朝鲜官媒此前报导称，金东哲去年10月在朝鲜被捕，已承认从事“不可饶恕的间谍活动”，包括窃取军事机密等。

据朝中社报导称，金东哲已承认在美国和韩国政府指使下从事间谍活动，并且已就其罪行道歉。

朝鲜在召开劳动党第七次全国代表大会前加强安全，同时还加强对核武器的追求并进行试射弹道导弹活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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