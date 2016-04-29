朝鲜判处一韩裔美国人10年劳动教养

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透首尔4月29日 - 中国新华社报导称，朝鲜最高法院周五以间谍罪、阴谋颠覆国家罪判处韩裔美国人金东哲10年劳动教养。
朝鲜官媒此前报导称，金东哲去年10月在朝鲜被捕，已承认从事“不可饶恕的间谍活动”，包括窃取军事机密等。
据朝中社报导称，金东哲已承认在美国和韩国政府指使下从事间谍活动，并且已就其罪行道歉。
朝鲜在召开劳动党第七次全国代表大会前加强安全，同时还加强对核武器的追求并进行试射弹道导弹活动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。