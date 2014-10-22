朝鲜意外释放美国公民Jeffrey Fowle

路透华盛顿10月21日（记者 Roberta Rampton/Lesley Wroughton） - 美国白宫周二称，朝鲜已经释放了本国公民Jeffrey Fowle，他正在坐飞机回家的途中。Jeffrey Fowle是被朝鲜扣留的三名美国公民之一。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国对此举表示欢迎，但敦促朝鲜释放另外两名美国公民。

“这是正面决定……我们仍在关注裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Miller）继续被扣留一事，而且再次呼吁朝鲜立即释放他们，”厄内斯特称。

厄内斯特还称，美国在此事上会继续积极努力。

56岁的Jeffrey Fowle来自美国俄亥俄州迈阿密斯堡，是一名街道修理工，5月旅游时因在朝鲜清津市一家海员俱乐部留下一本圣经而被拘捕。

美国官员称，朝鲜释放Jeffrey Fowle的条件是由美国政府将其运送出朝鲜，并且设定了接走Jeffrey Fowle的时间。

“在这个时间框架中，（美国）国防部能够提供飞机，”美国国防部发言人哈夫（Marie Harf）在被问及是否动用军机时对记者称。

目前尚不清楚朝鲜为何决定释放Jeffrey Fowle。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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