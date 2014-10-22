朝鲜意外释放美国公民Jeffrey Fowle

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿10月21日（记者 Roberta Rampton/Lesley Wroughton） - 美国白宫周二称，朝鲜已经释放了本国公民Jeffrey Fowle，他正在坐飞机回家的途中。Jeffrey Fowle是被朝鲜扣留的三名美国公民之一。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）称，美国对此举表示欢迎，但敦促朝鲜释放另外两名美国公民。
“这是正面决定……我们仍在关注裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Miller）继续被扣留一事，而且再次呼吁朝鲜立即释放他们，”厄内斯特称。
厄内斯特还称，美国在此事上会继续积极努力。
56岁的Jeffrey Fowle来自美国俄亥俄州迈阿密斯堡，是一名街道修理工，5月旅游时因在朝鲜清津市一家海员俱乐部留下一本圣经而被拘捕。
美国官员称，朝鲜释放Jeffrey Fowle的条件是由美国政府将其运送出朝鲜，并且设定了接走Jeffrey Fowle的时间。
“在这个时间框架中，（美国）国防部能够提供飞机，”美国国防部发言人哈夫（Marie Harf）在被问及是否动用军机时对记者称。
目前尚不清楚朝鲜为何决定释放Jeffrey Fowle。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：