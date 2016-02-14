美国国会通过制裁朝鲜法案，提交奥巴马签署

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月12日（记者 Patricia Zengerle） - 美国众议院周五以压倒性优势通过了扩大对朝鲜(北韩)制裁的法案，该法案已被提交给美国总统奥巴马以待签署。
当天，众议院以408票赞成、2票反对的表决结果通过该法案。周三，参议院以96票赞成、零票反对的表决结果通过该法案。
鉴于国会的大力支持，预计奥巴马不会否决该法案。奥巴马的国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）称，白宫会评估该法案，但不反对国会的努力。
“我认为在该领域我们和国会观点相同，赞同需要增加制裁。”罗兹周四在美国进步中心（Center for American Progress）一个活动上发表讲话时称。
根据该法案，制裁对象为参与朝鲜大规模杀伤性武器扩散、武器相关材料、奢侈品、践踏人权、破坏网络安全活动和为此类活动提供材料、以及为这些活动提供便利或做出贡献的任何人。
惩罚措施包括冻结资产、禁止入境和终止政府合约等。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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