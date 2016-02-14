美国国会通过制裁朝鲜法案，提交奥巴马签署

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月12日（记者 Patricia Zengerle） - 美国众议院周五以压倒性优势通过了扩大对朝鲜(北韩)制裁的法案，该法案已被提交给美国总统奥巴马以待签署。

当天，众议院以408票赞成、2票反对的表决结果通过该法案。周三，参议院以96票赞成、零票反对的表决结果通过该法案。

鉴于国会的大力支持，预计奥巴马不会否决该法案。奥巴马的国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）称，白宫会评估该法案，但不反对国会的努力。

“我认为在该领域我们和国会观点相同，赞同需要增加制裁。”罗兹周四在美国进步中心（Center for American Progress）一个活动上发表讲话时称。

根据该法案，制裁对象为参与朝鲜大规模杀伤性武器扩散、武器相关材料、奢侈品、践踏人权、破坏网络安全活动和为此类活动提供材料、以及为这些活动提供便利或做出贡献的任何人。

惩罚措施包括冻结资产、禁止入境和终止政府合约等。(完)