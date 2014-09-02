美国要求朝鲜释放裴俊浩等三名美国公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月1日 - 美国政府周一要求朝鲜政府“出于人道主义考虑”释放三名目前在朝鲜服刑或被扣留的美国公民，同时要求朝鲜政府特赦其中一人以便其寻求医护。

这三名美国公民分别是裴俊浩(Kenneth Bae)、Jeffrey Fowle和马修·米勒(Matthew Miller)。周一朝鲜政府罕见地安排美国有线电视新闻网(CNN)对三人进行了采访，这三人请求美国政府帮助他们回国。裴俊浩在朝鲜获刑15年，目前正在服刑；另外两人则在等待审判。

“保护境外美国公民的安全和利益是我们的最优先任务……我们将继续积极努力，确保这三位美国公民获释，”美国国务院发言人帕萨基(Jen Psaki)在声明中称。

“对于涉及在朝鲜美国公民的问题，瑞典驻平壤大使馆充当我们的保护力量。我们定期与瑞典大使馆代表进行密切协调。”(完)