美国要求朝鲜释放裴俊浩等三名美国公民

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月1日 - 美国政府周一要求朝鲜政府“出于人道主义考虑”释放三名目前在朝鲜服刑或被扣留的美国公民，同时要求朝鲜政府特赦其中一人以便其寻求医护。
这三名美国公民分别是裴俊浩(Kenneth Bae)、Jeffrey Fowle和马修·米勒(Matthew Miller)。周一朝鲜政府罕见地安排美国有线电视新闻网(CNN)对三人进行了采访，这三人请求美国政府帮助他们回国。裴俊浩在朝鲜获刑15年，目前正在服刑；另外两人则在等待审判。
“保护境外美国公民的安全和利益是我们的最优先任务……我们将继续积极努力，确保这三位美国公民获释，”美国国务院发言人帕萨基(Jen Psaki)在声明中称。
“对于涉及在朝鲜美国公民的问题，瑞典驻平壤大使馆充当我们的保护力量。我们定期与瑞典大使馆代表进行密切协调。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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