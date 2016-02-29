朝鲜称被捕美国大学生承认窃取政治宣传标语

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔2月29日 - 朝鲜官媒周一称，美国大学生Otto Warmbier 1月初因企图从其在平壤居住的旅馆窃取一面宣传标语被捕，他已承认反朝鲜的“严重罪行”。
旅行社称，因旅馆发生的不明事件，21岁的弗吉尼亚大学学生 Warmbier在登上从朝鲜前往中国的航班前被捕。
“我承认犯下从羊角岛国际饭店员工区拿走一面政治宣传标语的罪行，”朝中社援引Warmbier在平壤对外国和朝鲜媒体的话称。
Warmbier称，一位教会的熟人向他许诺，若他能从朝鲜为教堂带回宣传标语作为“战利品”，则他可获得价值一万美元的一台二手车。
朝中社援引Warmbier称，这名熟人还表示，若Warmbier遭朝鲜逮捕且未能返回，教堂将向他母亲提供20万美元。
“我的罪行非常严重，而且进行了预谋，”Warmbier称，并称他对朝鲜“对像我这样的严重罪犯的人道主义待遇”印象深刻。
朝鲜官媒1月称，Warmbier“在美国政府纵容和指使下”“从事反朝敌对活动时被捕”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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