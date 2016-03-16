朝鲜以阴谋颠覆国家罪判处美大学生15年劳教

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月16日 - 中国新华社周三报导称，朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪判处美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）15年劳动教养。

朝鲜媒体之前报导称，弗吉尼亚大学学生瓦姆比尔今年1月因试图从其在平壤所住的酒店偷取写有宣传标语的物体而被扣，并且已经承认从事反朝敌对活动。

瓦姆比尔来自美国俄亥俄州Wyoming，被扣时21岁。他上月在平壤的新闻发布会上承认他的罪行“非常严重，而且事先有预谋”。

根据安排瓦姆比尔旅行事项的旅行社称，在为期五天的新年跟团旅行结束时，瓦姆比尔在机场边检处遭拦截，后来被朝方官员带走。

《纽约时报》报导称，新墨西哥州前州长理查德森（Bill Richardson）周二与朝鲜常驻联合国代表会面，寻求朝方释放瓦姆比尔。