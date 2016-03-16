朝鲜以阴谋颠覆国家罪判处美大学生15年劳教

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月16日 - 中国新华社周三报导称，朝鲜最高法院以阴谋颠覆国家罪判处美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）15年劳动教养。
朝鲜媒体之前报导称，弗吉尼亚大学学生瓦姆比尔今年1月因试图从其在平壤所住的酒店偷取写有宣传标语的物体而被扣，并且已经承认从事反朝敌对活动。
瓦姆比尔来自美国俄亥俄州Wyoming，被扣时21岁。他上月在平壤的新闻发布会上承认他的罪行“非常严重，而且事先有预谋”。
根据安排瓦姆比尔旅行事项的旅行社称，在为期五天的新年跟团旅行结束时，瓦姆比尔在机场边检处遭拦截，后来被朝方官员带走。
《纽约时报》报导称，新墨西哥州前州长理查德森（Bill Richardson）周二与朝鲜常驻联合国代表会面，寻求朝方释放瓦姆比尔。
“我敦促（朝方）出于人道主义原因释放奥托，他们同意传达我们的请求。”报导援引理查德森的话称。(完)
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