美国一公民在朝鲜被判6年劳教

路透首尔9月14日（记者 James Pearson） - 朝鲜官媒周日刊载声明称，朝鲜当局判处美国公民马修·托德·米勒（Matthew Todd Miller）六年劳教，理由是后者在朝鲜旅游期间从事“敌对行为”。美国要求朝鲜立即赦免并释放米勒。

米勒成为继裴俊浩（Kenneth Bae）之后第二位在朝鲜接受劳教的美国公民。另一位美国公民Jeffrey Fowle目前正在朝鲜候审。

“他（米勒）4月底以游客身份进入朝鲜，从事反朝敌对行为，”朝鲜方面一份简短声明称。声明称米勒被判“劳动再教育”。

根据朝鲜官媒当时的报导，米勒来自美国加利福尼亚州Bakersfield，二十多岁，他今年4月进入朝鲜后撕毁了旅游签证，要求朝鲜当局允许他避难。据帮助米勒安排行程的公司Uri Tours称，米勒在没有外国导游的情况下前往朝鲜旅游。

朝鲜尚没有公布米勒被控罪名的细节，但被准许旁听的美联社称，米勒是依照朝鲜刑法第64条（间谍罪）被审判的。

美联社称，朝鲜检方认为米勒声称寻求避难是“诡计”，称他还曾谎称他的iPad和iPhone里有关于美国在韩国驻军的秘密信息。

美联社还称，朝鲜法庭称米勒撕毁他的签证，目的是从朝鲜监狱内调查朝鲜的人权状况。

美国国务院发言人Darby Holladay称，美国要求朝鲜赦免米勒和裴俊浩，“赦免并立即释放他们，以便让他们与家人团聚”。

Holladay在声明中称，美国国务院“强烈建议美国公民不要到朝鲜旅游”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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