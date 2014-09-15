美国一公民在朝鲜被判6年劳教

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月14日 - 朝鲜官媒周日刊载声明称，朝鲜当局判处美国公民马修·托德·米勒（Matthew Todd Miller）六年劳教，理由是后者在朝鲜旅游期间从事“敌对行为”。美国要求朝鲜立即赦免并释放米勒。
米勒成为继裴俊浩（Kenneth Bae）之后第二位在朝鲜接受劳教的美国公民。另一位美国公民Jeffrey Fowle目前正在朝鲜候审。
“他（米勒）4月底以游客身份进入朝鲜，从事反朝敌对行为，”朝鲜方面一份简短声明称。声明称米勒被判“劳动再教育”。
根据朝鲜官媒当时的报导，米勒来自美国加利福尼亚州Bakersfield，二十多岁，他今年4月进入朝鲜后撕毁了旅游签证，要求朝鲜当局允许他避难。据帮助米勒安排行程的公司Uri Tours称，米勒在没有外国导游的情况下前往朝鲜旅游。
朝鲜尚没有公布米勒被控罪名的细节，但被准许旁听的美联社称，米勒是依照朝鲜刑法第64条（间谍罪）被审判的。
美联社称，朝鲜检方认为米勒声称寻求避难是“诡计”，称他还曾谎称他的iPad和iPhone里有关于美国在韩国驻军的秘密信息。
美联社还称，朝鲜法庭称米勒撕毁他的签证，目的是从朝鲜监狱内调查朝鲜的人权状况。
美国国务院发言人Darby Holladay称，美国要求朝鲜赦免米勒和裴俊浩，“赦免并立即释放他们，以便让他们与家人团聚”。
Holladay在声明中称，美国国务院“强烈建议美国公民不要到朝鲜旅游”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00