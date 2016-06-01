朝鲜称特朗普是有先见之明的美国总统参选人

路透首尔6月1日（记者 Jack Kim） - 朝鲜表示支持美国共和党总统参选人特朗普，该国宣传网站《今日朝鲜》（DPRK Today）发表文章，称赞特朗普是“一位有先见之明的总统参选人”，并称特朗普将解放每天生活在朝鲜核攻击恐惧下的美国民众。

该网站周二刊登专栏文章，称特朗普是一位“聪明的政治家”，也是美国选民在11月8日总统选举中的正确选择。

文章称美国民主党总统参选人希拉里“愚蠢”。希拉里提议用广泛制裁的伊朗模式来解决朝鲜半岛的核武器问题。

特朗普曾对路透称，他愿同朝鲜领导人金正恩会面，以努力阻止朝鲜的核项目，而且中国应当协助解决朝鲜核问题。

文章还称，特朗普有关美国应当从韩国撤军的提议，是实现朝鲜半岛统一的方式。

“事实证明，特朗普并非他们所称的口无遮拦、行事滑稽、骄傲自大的参选人，他其实是一位聪明的政治家和有先见之明的总统参选人。”这篇由朝鲜学者Han Yong Muk撰写的专栏文章称。

文章称，承诺通过“谈判而非战争”解决朝鲜半岛问题，对“生活在朝鲜核攻击恐惧下、分分秒秒如坐针毡的美国来说”是最佳选择。（完）