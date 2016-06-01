朝鲜称特朗普是有先见之明的美国总统参选人

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月1日 - 朝鲜表示支持美国共和党总统参选人特朗普，该国宣传网站《今日朝鲜》（DPRK Today）发表文章，称赞特朗普是“一位有先见之明的总统参选人”，并称特朗普将解放每天生活在朝鲜核攻击恐惧下的美国民众。
该网站周二刊登专栏文章，称特朗普是一位“聪明的政治家”，也是美国选民在11月8日总统选举中的正确选择。
文章称美国民主党总统参选人希拉里“愚蠢”。希拉里提议用广泛制裁的伊朗模式来解决朝鲜半岛的核武器问题。
特朗普曾对路透称，他愿同朝鲜领导人金正恩会面，以努力阻止朝鲜的核项目，而且中国应当协助解决朝鲜核问题。
文章还称，特朗普有关美国应当从韩国撤军的提议，是实现朝鲜半岛统一的方式。
“事实证明，特朗普并非他们所称的口无遮拦、行事滑稽、骄傲自大的参选人，他其实是一位聪明的政治家和有先见之明的总统参选人。”这篇由朝鲜学者Han Yong Muk撰写的专栏文章称。
文章称，承诺通过“谈判而非战争”解决朝鲜半岛问题，对“生活在朝鲜核攻击恐惧下、分分秒秒如坐针毡的美国来说”是最佳选择。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选