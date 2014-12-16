朝鲜要求安理会将美国中情局虐囚问题纳入议程

路透联合国12月15日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周一要求联合国安理会将美国中情局（CIA）虐囚问题纳入议程并开展调查，以对涉及侵犯人权的相关责任人进行追责。

值得一提的是，安理会已有三分之二成员国主张将朝鲜人权状况纳入安理会议程。2月时联合国一份报告详述朝鲜人权状况，称朝鲜对人权的践踏堪比纳粹时期暴行。

一旦被纳入安理会议程，就意味着安理会可随时进行讨论。

“所谓的朝鲜‘人权问题’纯属捏造，出于政治目的，因此与地区和国际的和平与安全毫无关系。”朝鲜常驻联合国代表慈成男（Ja Song Nam）致函安理会称。

“安理会应立即处理美国犯下的CIA虐囚罪行，因为这可能对维护国际和平与安全产生刻不容缓的、破坏性的影响。”路透看到了这封信。

朝鲜还呼吁安理会成立“特别调查委员会”，对CIA虐囚罪行进行全面调查，并对涉嫌严重侵犯人权的相关责任人追责。

联合国一委员会上月敦促安理会考虑将朝鲜人权状况提交国际刑事法庭（ICC）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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