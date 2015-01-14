朝鲜称愿就“核试换军演”提议向美国直接解释

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透联合国1月13日（Michelle Nichols） - 朝鲜提议用暂停核试验换取美国取消同韩国的年度军演遭拒后，朝鲜周二表示愿就该提议向美国直接解释。
朝鲜常驻联合国副代表安明勋（An Myong Hun）在联合国的新闻发布会上称，如果美国接受了朝鲜的提议，那么“今年朝鲜半岛的诸多事务均有可能”。
美国国务院周六称，朝鲜的提议将美韩联合军演与朝方的核试验不恰当地关联在一起，暗藏威胁。
“如果美方希望得到有关我们提议的更多解释，朝鲜政府愿直接向美方说明提议背后的意图，”安明勋对记者说。
安明勋称，朝方上周五通过“适当渠道”提出了这项“有意义的重要提议”。
“通过拒绝接受我们的提议……，美方再次表明他们会继续增强在韩国的军事攻击能力，同时却又要求我方不得拥有自己的国防实力。这绝对不能接受且毫无理由可言，”安明勋说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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