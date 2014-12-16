朝鲜要求安理会将美国中情局虐囚问题纳入议程

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国12月15日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜周一要求联合国安理会将美国中情局（CIA）虐囚问题纳入议程并开展调查，以对涉及侵犯人权的相关责任人进行追责。
值得一提的是，安理会已有三分之二成员国主张将朝鲜人权状况纳入安理会议程。2月时联合国一份报告详述朝鲜人权状况，称朝鲜对人权的践踏堪比纳粹时期暴行。
一旦被纳入安理会议程，就意味着安理会可随时进行讨论。
“所谓的朝鲜‘人权问题’纯属捏造，出于政治目的，因此与地区和国际的和平与安全毫无关系。”朝鲜常驻联合国代表慈成男（Ja Song Nam）致函安理会称。
“安理会应立即处理美国犯下的CIA虐囚罪行，因为这可能对维护国际和平与安全产生刻不容缓的、破坏性的影响。”路透看到了这封信。
朝鲜还呼吁安理会成立“特别调查委员会”，对CIA虐囚罪行进行全面调查，并对涉嫌严重侵犯人权的相关责任人追责。
联合国一委员会上月敦促安理会考虑将朝鲜人权状况提交国际刑事法庭（ICC）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申