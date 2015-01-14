朝鲜称愿就“核试换军演”提议向美国直接解释

香港个股：金山软件已申请分拆北京办公软件于深圳创业板独立上市
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国1月13日（Michelle Nichols） - 朝鲜提议用暂停核试验换取美国取消同韩国的年度军演遭拒后，朝鲜周二表示愿就该提议向美国直接解释。
朝鲜常驻联合国副代表安明勋（An Myong Hun）在联合国的新闻发布会上称，如果美国接受了朝鲜的提议，那么“今年朝鲜半岛的诸多事务均有可能”。
美国国务院周六称，朝鲜的提议将美韩联合军演与朝方的核试验不恰当地关联在一起，暗藏威胁。
“如果美方希望得到有关我们提议的更多解释，朝鲜政府愿直接向美方说明提议背后的意图，”安明勋对记者说。
安明勋称，朝方上周五通过“适当渠道”提出了这项“有意义的重要提议”。
“通过拒绝接受我们的提议……，美方再次表明他们会继续增强在韩国的军事攻击能力，同时却又要求我方不得拥有自己的国防实力。这绝对不能接受且毫无理由可言，”安明勋说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需