朝鲜指责联合国安理会使用双重标准

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国8月1日（记者 Mirjam Donath） - 朝鲜周五指责联合国安理会使用双重标准，只是谴责朝鲜近期的弹道导弹发射活动，对美国和韩国的“挑衅性”联合军事演习却置若罔闻。
朝鲜在联合国举行今年来的第四次新闻发布会，以推动安理会就美韩联合军演召开紧急会议。朝鲜经常指责美韩联合军演是为战争做准备。
朝鲜常驻联合国副代表李东日（Ri Tong Il）称，朝鲜7月21日向安理会致信，请求安理会处理此事，但安理会尚没有做出回应。
李东日警告称，美韩联合军演可能会导致战争，“全部责任都应归到美国以及非法袒护和支持美国的联合国安理会身上”。
要求匿名的联合国外交人士称，由于安理会成员国中没有支持朝鲜请求的国家，因此没有召开相关会议的计划。
自1953年以来，美韩每年都举行年度联合军演，没有出现过重大事故。美韩强调，这是纯属防御性质的演习，目的是测试应对朝鲜任何可能侵略行为的战备能力。
“为了破坏（朝韩之间的）对话，美国正在采取军事方面的不当行为...这让我们想起了智障患者的持久症状，”李东日说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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