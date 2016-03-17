白宫称朝鲜寻求以美国公民作为棋子来追求政治目的

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿3月16日 - 美国白宫周三称，朝鲜寻求以美国公民作为棋子来追求政治目的的情况变得“越来越明显”。
朝鲜最高法院周三以阴谋颠覆国家罪判处美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）15年劳动教养。瓦姆比尔在朝鲜旅游时被扣。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）被问及关于瓦姆比尔的问题时对记者称，对于美国政府而言，没有什么比海外美国公民的福祉和安全“更优先”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)