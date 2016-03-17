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时事要闻 | 2016年 3月 17日 星期四 09:11 BJT

白宫称朝鲜寻求以美国公民作为棋子来追求政治目的

路透华盛顿3月16日 - 美国白宫周三称，朝鲜寻求以美国公民作为棋子来追求政治目的的情况变得“越来越明显”。

朝鲜最高法院周三以阴谋颠覆国家罪判处美国大学生奥托·瓦姆比尔（Otto Warmbier）15年劳动教养。瓦姆比尔在朝鲜旅游时被扣。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）被问及关于瓦姆比尔的问题时对记者称，对于美国政府而言，没有什么比海外美国公民的福祉和安全“更优先”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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