朝鲜社会新现象：女人成挣钱养家主力

路透首尔5月25日（记者 Ju-min Park） - 朝鲜是一个军事化、男性居主导地位的社会，但随着当局默许基于市场的经济活动，现在朝鲜挣钱养家的是女性。

韩国统一研究院（KINU）的研究显示，朝鲜70%以上的家庭收入来自女性，她们主要是在近年来激增的灰色市场上从事商贩工作。

专家称，女性在朝鲜1,200万经济活动人口中仅占一半左右。朝鲜大多数男性要么在政府做着收入微薄的工作，要么在军中服役。

“我们朝鲜人的口头禅是：男人在社会主义前线战斗，女人在生活的战场奋斗，”2012年逃到韩国的26岁女子Jung说道。她经常向朝鲜汇钱，以支持其母养猪及卖酒的灰色营生。

“没有政府补贴，我爸又干着没有工资的工作，他必须得做，几乎成了他的职责，”Jung说道。她目前在首尔上大学，为了保护仍在朝鲜的家人，她要求不要使用自己的全名。

国家配给已成为遥远的记忆，朝鲜民众越来越多地转向此类私人营生来养家糊口，而女性在这当中则发挥着格外活跃的作用。

不过，掌握着国家绝对权力的军队和政府仍是男人的天下。在当下的朝鲜上层精英阶层能看到的女性身影只有两位女性，一位是金正恩的妹妹金与正（Kim Yo Jong），另一位是金正恩的姑姑金敬姬（Kim Kyong-Hui）。

在朝鲜，灰色市场经济严格来说并不合法，但却广泛地被默许，很多腐败官员是主要参与者。

据难民及专家称，朝鲜大约有400个灰色市场，商贩在这里摆摊要向党员干部缴纳摆摊税。

**丈夫无能**

大多数独立商贩赚到的钱并不多。

朝鲜人权公民联盟（Citizens' Alliance for North Korean Human Rights）对60名在2011年和2012年期间逃离朝鲜的女性进行的调查显示，其中很多人每月可挣得5-15万朝鲜圆不等。根据首尔网站Daily NK追踪的当前黑市汇率，这样的收入大约相当于6-18美元。根据Daily NK的数据，朝鲜的政府部门职位月薪为2,000-6,000朝鲜圆，比惠山市一公斤大米8,490朝鲜圆的售价还低。

路透无法独立核实有关就业和收入的数据，因朝鲜不发布经济数据，并且朝鲜多数人参与的都是非正式工作。

脱北者Kim Min-jung称，朝鲜女性抱怨称，朝鲜的男性就如同“整天都关着的灯”。

“这表明在挣钱养家方面男人是多么的无用，”她说。

据专家称，由于掌握着更多的经济大权，越来越多女性也开始寻求离婚。根据韩国律师协会（Korean Bar Association）近期对103名脱北者的调查显示，离婚的主要原因是男性挣钱无能。

女性成为朝鲜集市经济的主力军，正在改变着“女主内”的朝鲜家长式文化。

虽然朝鲜官媒宣传男女平等，但朝鲜社会长期以来一直是男性占主导地位。如今，金钱正在改变着这一切。

“朝鲜的生活水平取决于女性做生意的能力和技能，而非国家。女性正在通过市场经济取代国家的角色，”位于首尔的韩国女性与政治中心（Center for Korean Women and Politics）负责人Kim Eun-ju说。

“如今，男人们甚至都去集市找能干的媳妇，”她说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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