韩联社称金正恩妹妹已嫁崔龙海次子

路透首尔1月2日 - 韩联社周五援引未具名消息人士报导称，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正嫁给了朝鲜高官崔龙海的儿子。

金与正现年27岁或28岁，朝鲜官媒去年底报导称金与正在劳动党内担任要职。

韩联社援引一位在中国的消息人士称，金与正已与崔龙海的儿子结婚。崔龙海是劳动党中央书记，被视为朝鲜“二号人物”。

韩联社报导称，另一消息人士称金与正的丈夫是崔龙海的次子。

从朝中社周五发布的一张图片可以看到，金与正无名指上戴着戒指。

韩国统一部的一位官员称，无法证实韩联社该报导。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。