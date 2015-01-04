韩联社称金正恩妹妹已嫁崔龙海次子

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔1月2日 - 韩联社周五援引未具名消息人士报导称，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正嫁给了朝鲜高官崔龙海的儿子。
金与正现年27岁或28岁，朝鲜官媒去年底报导称金与正在劳动党内担任要职。
韩联社援引一位在中国的消息人士称，金与正已与崔龙海的儿子结婚。崔龙海是劳动党中央书记，被视为朝鲜“二号人物”。
韩联社报导称，另一消息人士称金与正的丈夫是崔龙海的次子。
从朝中社周五发布的一张图片可以看到，金与正无名指上戴着戒指。
韩国统一部的一位官员称，无法证实韩联社该报导。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。