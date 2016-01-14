中国能源：PetroIneos本月有望运送首批埃科菲斯克原油至中国

台湾财政：财政部称将在〞税收影响最小〞下进行税制改革，并将综合评量
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透新加坡1月14日 - 贸易方面的消息人士周四表示，中石油 部分持股的PetroIneos Trading本月料将向中国运送首批北海原油，这将是中国首次进口埃科菲斯克(Ekofisk)原油。
全球石油供应过剩使得更多北海原油得以输往亚洲，这在几年前还算是极为罕见。
其中一名消息人士称，预计PetroIneos Trading本月将使用一艘阿芙拉型油轮装运。PetroIneos Trading是中石油和英国石化公司英力士集团(Ineos Group) 成立的合资企业。
他预计，这批原油的交货成本较现货布兰特原油每桶高4美元多，接近2月装船的马来西亚纳闽岛原油FOB价。
他说，埃科菲斯克原油的汽油产出率相对较高。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
0813GMT - * 1月汇市最大的变化是美元/日圆多头的溃败 * 不过利率前景支撑美元/日圆上扬，反转了1月市场的极端情况 * 美日两年期公债利差与美元/日圆汇率图表：http://reut.rs/2jOdv59 * 图表暗示，买入美元/日圆有潜在的进一步增值空间 * 若突破200小时移动均线切入位114.73，将巩固偏多走势。图表：http://reut.rs/2jAus5H * 日线图云区亦支撑后市看涨的看法：http://reut.rs/2jAhwNi (完) (编译 白云; 审校 高琦)