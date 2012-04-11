挪威屠杀案嫌疑人作案时精神正常--专家

路透奥斯陆4月10日电（记者 Walter Gibbs/Victoria Klesty）---精神病分析团队周二称，挪威袭击案凶手布雷维克（Anders Behring Breivik）杀害77人时精神正常，与先前称其精神失常的报告意见相反。

这份最新报告将使法官有充分理由判处布雷维克监禁，而非将其收容在精神病院。

布雷维克本人坚持认为，他的精神状态稳定，要求将其袭击行为按照政治性恐怖活动审理，而非精神病的失常行为。这起袭击案是挪威发生的自二战以来最严重暴力事件。

33岁的布雷维克承认，7月22日，他在奥斯陆政府大楼前引爆了炸弹，造成八人死亡，随後在工党青年团夏令营开枪射杀69人，遇难者多为青少年。

布雷维克将面临从事恐怖主义和谋杀指控，案件定於下周在奥斯陆开审，为期10周。

精神病学家Asgar Aspaas在数周内对布雷维克实施24小时观察，并提交了长达310页的报告。之後，他告诉记者：“我们在谈论精神病，我们没有发现证据。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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