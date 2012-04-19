挪威枪击案凶手要求获判无罪或死刑

美国商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
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路透奥斯陆4月18日电---挪威反伊斯兰激进分子、去年杀害77人的凶手布雷维克（Anders Behring Breivik）周三称，他应当被处以死刑或无罪释放。
今年33岁的布雷维克称：“此案只有两个结果：无罪释放或判处死刑”，并表示要是被判处入狱监禁将会“很可悲”。
挪威没有死刑刑罚，最高刑期不得超过21年。不过，布雷维克若被判定仍会构成危险，他的余生则可能没有行动自由。他还可能被判处送到精神病院看管。
“如果你在行动前就拥抱死亡，那麽你就会无所畏惧。我早就拥抱了死亡。”他说道。
布雷维克在此之前接受了庭审，他在陈述证词时将自己称为代表激进民族主义者组织、扞卫欧洲免受移民困扰的斗士。
“我希望你们不要花更多时间来试图嘲笑我，”他在庭审时曾对检察官Inga Bejer Engh这样说道。
布雷维克周一开始接受审判。去年7月22日，他在奥斯陆制造一起汽车炸弹袭击，造成八人死亡，随後他又在工党青年团夏令营开枪杀害69人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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