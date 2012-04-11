挪威屠杀案嫌疑人作案时精神正常--专家

精神病分析团队周二称挪威袭击案凶手布雷维克杀害77人时精神正常，与先前称其精神失常的报告意见相反。这份最新报告将使法官有充分理由判处布雷维克监禁，而非将其收容在精神病院。布雷维克本人坚持认为其精神状态稳定，要求将其袭击行为按照政治性恐怖活动审理，而非精神病的失常行为。路透