独家：挪威邮轮接近以30亿美元收购Prestige Cruises--消息

路透8月31日 - 知情人士表示，全球第三大游轮运营商挪威邮轮(NCL)NCHL.O正进行深入磋商，打算以约30亿美元收购同业Prestige Cruises International。

如果能够达成交易，挪威邮轮将获得Prestige Cruises的豪华邮轮船只及富裕客户。目前该公司正与皇家加勒比油轮公司(Royal Caribbean Cruises)(RCL.N)及Carnival(CCL.N)展开竞争。挪威邮轮市值为68亿美元。

消息人士周日表示，最早将于本周公布协议，但提醒称，磋商仍有可能破裂。私募股权投资公司Apollo Global Management(APO.N)既是Prestige Cruises的所有者，也拥有挪威邮轮的20%股权。

由于磋商没有公开，消息人士要求匿名。挪威邮轮和Prestige Cruises的代表没有回复置评要求，同时Apollo发言人拒绝评论。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。