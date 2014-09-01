独家：挪威邮轮接近以30亿美元收购Prestige Cruises--消息

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透8月31日 - 知情人士表示，全球第三大游轮运营商挪威邮轮(NCL)NCHL.O正进行深入磋商，打算以约30亿美元收购同业Prestige Cruises International。
如果能够达成交易，挪威邮轮将获得Prestige Cruises的豪华邮轮船只及富裕客户。目前该公司正与皇家加勒比油轮公司(Royal Caribbean Cruises)(RCL.N)及Carnival(CCL.N)展开竞争。挪威邮轮市值为68亿美元。
消息人士周日表示，最早将于本周公布协议，但提醒称，磋商仍有可能破裂。私募股权投资公司Apollo Global Management(APO.N)既是Prestige Cruises的所有者，也拥有挪威邮轮的20%股权。
由于磋商没有公开，消息人士要求匿名。挪威邮轮和Prestige Cruises的代表没有回复置评要求，同时Apollo发言人拒绝评论。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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