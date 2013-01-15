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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 20:48 BJT

挪威央行: 副总裁称挪威克朗强势表现可能影响利率

路透挪威1月15日 - 挪威央行副总裁Jan Qvigstad周二表示,贸易加权后的挪威克朗 强于央行假设,若维持在此一水准将会影响利率.

"若克朗维持在当前强势水准更长的时间,当然会对利率造成影响.但我们也必须观察其他变数,"他向记者表示.

"克朗较上次会议升值,且强于假设水准...我们必须观察是否会延续此一强势走势至3月."

挪威央行12月表示,预期在3月至9月间会升息一次.(完) (编译 张明钧 审校 王冠中)

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