路透调查：挪威央行3月19日会议料降息至纪录低位1.00%

* 挪威央行3月19日将公布利率决定 * 13位受访分析师中除一位外，其余均预期降息至1.00%的纪录低位 路透奥斯陆3月13日 - 路透调查显示，13位受访分析师中，除了一位 外其余分析师均预期，挪威央行将在3月19日会议上将指标利率从1.25%下 调至1.00%的纪录低位。 分析师称，石油投资下滑导致国内经济增长前景转弱，薪资增幅创数 十年低位，以及贸易伙伴国家实行低利率，均提高了挪威降息的可能性， 即便本币走软带来些许宽慰。 挪威央行12月意外降息至1.25%，并称3月再次降息的机率为50% 。油价自那之后进一步下跌10-15美元。 离岸油气活动相当于挪威国内生产总值(GDP)的20%，相当于出口的约 一半，该行业有约25万雇员。 13位受访分析师中，有八位预计到2015年底挪威利率将降至1.0%，四 位预计将进一步降至0.75%或0.5%，只有一位预计利率将维持在当前1.25% 的水准。(完) (编译 杜明霞；审校 张荻)