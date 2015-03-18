重温稿-路透调查：挪威央行3月19日会议料降息至纪录低位1.00%

欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
* 挪威央行3月19日将公布利率决定
* 13位受访分析师中除一位外，其余均预期降息至1.00%的纪录低位
路透奥斯陆3月13日 - 路透调查显示，13位受访分析师中，除了一位外其余分析师均预期，挪威央行将在3月19日会议上将指标利率从1.25%下调至1.00%的纪录低位。
分析师称，石油投资下滑导致国内经济增长前景转弱，薪资增幅创数十年低位，以及贸易伙伴国家实行低利率，均提高了挪威降息的可能性，即便本币走软带来些许宽慰。
挪威央行12月意外降息至1.25%，并称3月再次降息的机率为50% 。油价自那之后进一步下跌10-15美元。
离岸油气活动相当于挪威国内生产总值(GDP)的20%，相当于出口的约一半，该行业有约25万雇员。
13位受访分析师中，有八位预计到2015年底挪威利率将降至1.0%，四位预计将进一步降至0.75%或0.5%，只有一位预计利率将维持在当前1.25%的水准。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。
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