挪威经济：央行调查显示未来数月经济增长持续疲弱

路透奥斯陆6月5日 - 挪威央行周五在一份调查中表示，过去三个月挪威经济产出增长低于预期，而且未来六个月这种暗淡的经济增长情景料将继续。这份调查对6月的利率决定将非常关键。

“产出增长放缓的程度比1月预期的要严重一些，很多受访者将这归因于石油相关企业需求下滑，”挪威央行在对325家企业的调查结果中说。

该调查是挪威央行衡量情绪的首要指标，经常用于支持利率决定和利率预估。

挪威央行12月降息25个基点至1.25%，但最近两次会议意外维持利率不变，该央行6月18日会议料降息至纪录低点1.0%。(完)