挪威欧普拉软件周一将说明中国财团提出的收购能否继续

路透奥斯陆7月15日 - 挪威欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)周五表示，公司将在周一早间说明是否达到了中国财团提出的12.4亿美元收购要约的所有条件。

当周二欧普拉表示交易尚未获得监管部门批准时，这笔交易是否能推进招致怀疑。收购要约的最后期限周五(7月15日)。

“我仍无法提供任何细节，但我可以说，要约的截止期限是今天奥斯陆股市收盘时间，我们一定会在市场周一开盘前发出声明，”欧普拉的投资者关系主管Petter Lade对路透表示。

提出收购要约的财团成员包括奇虎360科技有限公司QIHU.N、北京昆仑万维科技股份有限公司(300418.SZ)。该要约已在5月获得欧普拉股东的同意，目前在等待中国和美国监管当局的批准。

尚不清楚目前中美监管当局的审批情况。美国外资审议委员会(CFIUS)的审批截止日是周五。

欧普拉股价周五收低1.64%，奥斯陆股市指标股指.OSEBX为上涨0.21%。(完)