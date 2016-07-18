挪威欧普拉软件周一将说明中国财团提出的收购能否继续

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透奥斯陆7月15日 - 挪威欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)周五表示，公司将在周一早间说明是否达到了中国财团提出的12.4亿美元收购要约的所有条件。
当周二欧普拉表示交易尚未获得监管部门批准时，这笔交易是否能推进招致怀疑。收购要约的最后期限周五(7月15日)。
“我仍无法提供任何细节，但我可以说，要约的截止期限是今天奥斯陆股市收盘时间，我们一定会在市场周一开盘前发出声明，”欧普拉的投资者关系主管Petter Lade对路透表示。
提出收购要约的财团成员包括奇虎360科技有限公司QIHU.N、北京昆仑万维科技股份有限公司(300418.SZ)。该要约已在5月获得欧普拉股东的同意，目前在等待中国和美国监管当局的批准。
尚不清楚目前中美监管当局的审批情况。美国外资审议委员会(CFIUS)的审批截止日是周五。
欧普拉股价周五收低1.64%，奥斯陆股市指标股指.OSEBX为上涨0.21%。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。