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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 14:05 BJT

挪威总理称挪中双边关系毫无进展

挪威首相斯滕贝尔格周三在北欧和波罗的海国家峰会期间称，2010年诺贝尔和平奖授予刘晓波导致挪中双边关系受损，至今仍未得到修复；挪威政府尚未决定中国能否加入北极理事会。去年10月挪威呼吁恢复双边关系正常化未果，中国称诺贝尔和平奖决定是对中国内政的干预。路透

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