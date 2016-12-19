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时事要闻 | 2016年 12月 19日 星期一 16:57 BJT

挪威外交部称挪威和中国外交和政治关系将正常化

路透奥斯陆12月19日 - 挪威外交部发表声明称，挪威与中国周一宣布外交和政治关系正常化。自2010年诺贝尔和平奖事件以来，两国关系一直冻结。

挪威外交大臣布兰德(Boerge Brende)补充称，两国将立即恢复自由贸易协议的谈判。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)

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