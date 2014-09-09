中国禁止进口整条挪威三文鱼

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透奥斯陆9月8日 - 挪威食品安全局周一称，中国自9月10日禁止进口整条挪威三文鱼，直到进口商能够证明进口的三文鱼没有具传染性的三文鱼贫血症病毒以及该病毒的其他变种，才会考虑解禁。
不过该食品安全局表示，部分加工过的三文鱼，包括没有鱼头、鱼鳃和内脏的三文鱼，可以继续发运到中国。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。