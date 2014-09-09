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中国财经 | 2014年 9月 9日 星期二 09:54 BJT

中国禁止进口整条挪威三文鱼

路透奥斯陆9月8日 - 挪威食品安全局周一称，中国自9月10日禁止进口整条挪威三文鱼，直到进口商能够证明进口的三文鱼没有具传染性的三文鱼贫血症病毒以及该病毒的其他变种，才会考虑解禁。

不过该食品安全局表示，部分加工过的三文鱼，包括没有鱼头、鱼鳃和内脏的三文鱼，可以继续发运到中国。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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