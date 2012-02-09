挪威首相称挪中双边关系毫无进展

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透斯德哥尔摩2月8日电（记者 Alistair Scrutton）---挪威首相斯滕贝尔格（Jens Stoltenberg）周三称，2010年诺贝尔和平奖授予刘晓波导致挪中双边关系受损，至今仍未得到修复；挪威政府尚未决定中国能否加入北极理事会。
“两国关系还没有正常化，2010年诺贝尔和平奖的後遗症仍在。双边关系停滞，长期没有进展。”Stoltenberg在北欧和波罗的海国家峰会期间告诉路透。
去年10月，挪威呼吁恢复双边关系正常化未果，中国称诺贝尔和平奖决定是对中国内政的干预。
挪威媒体曾表示，该国可以借由阻止中国成为北极理事会永久观察员，向中国施压。
自2010年诺贝尔和平奖颁发後，中国就停止了与挪威的双边自由贸易谈判，并取消与挪威部长级人物的会面。
2011年双边贸易额增长了20%，但是一些企业却遭遇挫折，其中包括几家大公司。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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