两全其美？挪威在与欧盟的关系上犹豫不决

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥斯陆3月17日（记者 Alister Doyle/Stine Jacobsen） - 挪威向欧盟销售新鲜和冷冻的三文鱼，基本没有关税，同时限制欧盟食品进口以保护本地农户，对挪威来说，这似乎是两全其美的事情。

渔业和农业协议是挪威为进入欧盟市场而与欧盟进行多方面谈判中的两个协议。挪威在1972年和1994年两次就加入欧盟举行公投，结果都遭到否决。

很多对欧盟持怀疑态度的人表示，如果英国在6月23日的公投中选择退出欧盟，这样的安排对英国来说将是鼓舞人心的。

挪威和英国都拥有自己的货币。挪威是申根成员国，而英国不是。

挪威不受欧盟渔业和农业政策约束，农民可以享受到大幅度的政府补贴。但很多挪威人表示，这种妥协并没有看起来那么好。

为了进入欧盟市场，挪威需要向欧盟支付数以亿计欧元资金，并基于欧盟指令制定5,000条法律。官员们称，挪威理论上有权否决欧盟指令，但从未否决过，因担忧损害整体关系。

挪威政府对欧盟政策没有实际的话语权。“挪威模式是无代表权的整合，”挪威国际事务研究所负责人斯韦尔德鲁普（Ulf Sverdrup）说道。

随着英国讨论其在欧洲的未来，挪威的处境成了欧洲整合不可逆的象征，尽管欧洲在成为真正的政治联盟道路上步履蹒跚。

挪威接受欧盟规则是为了确保挪威企业能够与欧盟企业公平竞争。这包括从国际邮递服务到电信等领域。这很重要，因为挪威80%的出口面向欧盟。

“你到办公室后发现微软昨夜在你不知情的情况下更新了你的电脑。你是接受还是不接受？”Sverdrup说道，并称大多数人不假思索地选择接受，正如很多挪威人感觉不得不接受欧盟指令。

是否该完全加入欧盟一直是挪威近代政治辩论中最重要和最有分歧的问题之一。

挪威首相索尔贝格领导的保守党倾向于挪威完全加入欧盟。

“挪威加入欧盟会更好，”索尔贝格对路透称，并表示这将让挪威在欧洲政策上获得话语权。

也有很多人认为挪威不加入欧盟更好。挪威“不加入欧盟”（No to the EU）组织领导人Kathrine Kleveland表示：“如果英国退欧，将非常振奋人心。”

但这个问题目前处在次要地位，因为挪威两次公投否决加入欧盟。2005年以来没有任何调查表明大多数人倾向于加入欧盟。

挪威1992年加入欧洲经济区后，进入欧盟市场令该国获益不浅。挪威大部分出口面向欧洲，60%的进口也来自欧洲。

“如果不加入欧洲经济区，挪威的行业和企业将处于困境中，”挪威欧洲经济区和欧盟事务大臣伊丽莎白·阿斯帕克（Elisabeth Aspaker）说道。不过，她也指出，挪威在最终影响自己的法律制定中没有话语权，因此也存在“民主赤字”。(完)