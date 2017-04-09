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时事要闻 | 2017年 4月 9日 星期日 15:40 BJT

挪威警方引爆奥斯陆市中心发现的一类炸弹装置 一嫌疑人被控制

路透奥斯陆4月9日 - 周六在奥斯陆市中心发现的一“类似炸弹的装置”被挪威警方控制，并进行引爆。当局称一名嫌疑人被扣押，秘密警察已经接手展开调查。

警方稍早称，该装置能造成的破坏程度似乎有限。

警方并未提供嫌疑人相关信息。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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