世界棋王九步将死比尔·盖茨

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
斯德哥尔摩1月24日电 - 新加冕国际象棋世界棋王的挪威选手马格努斯·卡尔森(MagnusCarlsen)与比尔·盖茨下了一盘快棋，仅用九步就将死对手。
在挪威知名电视主持人FredrikSkavlan主持的一档谈话节目中，微软创始人盖茨在赛前称，这场比赛有“预定的结果”。
规则设定58岁的盖茨可以有两分钟考虑时间，而23岁的卡尔森只有30秒时间。比赛仅用时1分20秒，卡尔森以九步击败盖茨。
卡尔森因摇滚明星式的外型，被称为“象棋界的贾斯汀·比伯”。
他在13岁就成为国际特级大师，去年11月击败卫冕棋王、印度棋手阿南德，赢得个人首个世界冠军头衔后，在挪威频繁出现在电视镜头中。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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