世界棋王九步将死比尔·盖茨

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
(本文由路透中文网编译提供)
斯德哥尔摩1月24日电 - 新加冕国际象棋世界棋王的挪威选手马格努斯·卡尔森(Magnus Carlsen)与比尔·盖茨下了一盘快棋，仅用九步就将死对手。
在挪威知名电视主持人Fredrik Skavlan主持的一档谈话节目中，微软创始人盖茨在赛前称，这场比赛有“预定的结果”。
规则设定58岁的盖茨可以有两分钟考虑时间，而23岁的卡尔森只有30秒时间。比赛仅用时1分20秒，卡尔森以九步击败盖茨。
卡尔森因摇滚明星式的外型，被称为“象棋界的贾斯汀·比伯”。
他在13岁就成为国际特级大师，去年11月击败卫冕棋王、印度棋手阿南德，赢得个人首个世界冠军头衔后，在挪威频繁出现在电视镜头中。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。