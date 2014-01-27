世界棋王九步将死比尔·盖茨

(本文由路透中文网编译提供)

斯德哥尔摩1月24日电 - 新加冕国际象棋世界棋王的挪威选手马格努斯·卡尔森(Magnus Carlsen)与比尔·盖茨下了一盘快棋，仅用九步就将死对手。

在挪威知名电视主持人Fredrik Skavlan主持的一档谈话节目中，微软创始人盖茨在赛前称，这场比赛有“预定的结果”。

规则设定58岁的盖茨可以有两分钟考虑时间，而23岁的卡尔森只有30秒时间。比赛仅用时1分20秒，卡尔森以九步击败盖茨。

卡尔森因摇滚明星式的外型，被称为“象棋界的贾斯汀·比伯”。

他在13岁就成为国际特级大师，去年11月击败卫冕棋王、印度棋手阿南德，赢得个人首个世界冠军头衔后，在挪威频繁出现在电视镜头中。（完）