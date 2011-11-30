挪威屠杀案凶手被认定精神失常 或免于坐牢

路透奥斯陆11月29日电（记者 Gwladys Fouche/Victoria Klesty）---挪威检方周二称，法院指定的专家已经认定大规模行凶杀手安德斯·贝林·布雷维克（Anders Behring Breivik）患精神病，意味着其可能被免于坐牢，未来可能无限期在精神病院度过。

布雷维克是挪威二战以来两起最严重攻击案的行凶者，他7月在奥斯陆市区制造爆炸案，随後又向执政工党的青年团夏令营开枪射杀，共造成77人丧生。

检方称，布雷维克的精神鉴定报告显示，他认为他是出於对"他的人民"的热爱，而去执行了"处决"。

检察官霍尔登（Svein Holden）称，"结论是……他患有精神病。他活在自己虚幻的世界里，他的想法和行为都受那个世界主宰。"

挪威有对罪犯进行改造、而不是惩罚的传统。但一位政客称这样的报告让人费解，一位英国的精神病专家也对报告结论感到吃惊。

若法院认可报告的结论，布雷维克就可能被关在精神病院，而不是去监狱服刑。法院可以质疑专家的精神病评估，下令重新测试，但这种情况并不多见。

布雷维克只要还对社会构成威胁，他就会一直被收容在精神病院，直到确认精神恢复正常才能离开精神病院。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。