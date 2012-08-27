挪威法院裁定杀手布雷维克精神正常 判21年监禁

挪威一家法庭裁定去年在枪击和爆炸案中杀害77人的凶手布雷维克精神正常，判处监禁刑期21年。布雷维克承认利用化肥炸弹袭击了奥斯陆政府大楼，导致八人死亡，之後在一处青年夏令营开枪射杀69人。21年为挪威法律最高监禁刑期。