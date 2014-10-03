挪威能源公司Statoil计划再裁员500人

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透奥斯陆10月3日 - 挪威财经日报Dagens Naeringsliv周五报导，该国能源公司Statoil(STL.OL)计划在此前裁员1,400人的基础上再裁减500个岗位。
该报称，这是Statoil为削减成本和提高效率而采取的一部分措施，这次裁员主要影响到海外的工人。Statoil已经与员工组织就裁员进行磋商。
Statoil的发言人拒绝置评。(完)
(编译 李春喜; 审校 高琦)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。