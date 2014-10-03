挪威能源公司Statoil计划再裁员500人

路透奥斯陆10月3日 - 挪威财经日报Dagens Naeringsliv周五报导，该国能源公司Statoil(STL.OL)计划在此前裁员1,400人的基础上再裁减500个岗位。

该报称，这是Statoil为削减成本和提高效率而采取的一部分措施，这次裁员主要影响到海外的工人。Statoil已经与员工组织就裁员进行磋商。

Statoil的发言人拒绝置评。(完)

(编译 李春喜; 审校 高琦)

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