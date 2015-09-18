诺奖前秘书长称奥巴马获和平奖产生的影响未达期望

路透奥斯陆9月17日（记者 Alister Doyle/Stine Jacobsen） - 诺贝尔和平奖委员会前秘书长伦德斯塔德（Geir Lundestad）在其新书中称，把2009年诺贝尔和平奖授予美国总统奥巴马产生的影响没有达到该委员会的期望，过去25年所授的奖项中有一些甚至更值得怀疑。

伦德斯塔德揭开了诺贝尔和平奖五人委员会的面纱，他还透露德国前总理科尔（Helmut Kohl）、已故的捷克总统哈维尔（Vaclav Havel）及一些摇滚明星也曾被考虑该奖项，但这些人从未获得过该奖项。

伦德斯塔德在名为《和平秘书》（Secretary of Peace）的书中写道，在他于1990-2015年担任挪威诺贝尔研究所主任期间，把诺贝尔和平奖授予奥巴马最具争议，他当时参加了委员会会议，但没有投票。

“就连许多奥巴马的支持者也认为，这个奖是个错误，”伦德斯塔德写道。他还称，许多美国民众认为，该奖项让奥巴马成为了国际维和价值观的发言人，而非他们自己利益的代表。

“从这个意义看，委员会没有实现他们的期望，”他写道。他还指出，奥巴马本人很少提及该奖项。

美国国内普遍认为，奥巴马获诺贝尔和平奖有些过早，当时奥巴马上任仅九个月。

伦德斯塔德称，他在把该奖项授予奥巴马前曾满腹疑问，但否认了挪威媒体报导的他对此感到后悔的说法。

伦德斯塔德还称，过去25年中“没有明显的错误”，但有两三个奖项令人质疑，譬如将2004年诺贝尔和平奖授予已故的肯尼亚环保活动人士旺加里·马塔伊（Wangari Maathai）。

诺贝尔基金会发言人Annika Pontikis称，“我们计划在读过他的书后再发表评论。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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