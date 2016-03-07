挪威国家石油拟交运西非原油至青岛 藉此争取中国地炼业务

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透伦敦3月7日 - 挪威国家石油公司(Statoil)改变了目前数批西非原油船货的寻找买主方式，贸易商指出，这项改变是为了争取中国地方炼厂的生意。
根据其他石油贸易商指出，挪威国家石油目前有三批超级油轮船货正在求售，这些油轮各可运送多达200万桶西非原油，5月运至中国青岛。西非原油原本通常是采取离岸价格形式，买家自行安排好船只后，在产油地区不远处取得原油。
这批船货凸显出，贸易商为争取中国独立炼厂业务所付出的种种努力。贸易商指出，对于很少以交运到港形式、横跨半个地球出售石油的油企而言，挪威国家石油的这批船货是一大改变。
青岛位于中国山东省，山东则是中国地方炼厂的大本营，也是东北地区能够接受超级油轮装卸的最大港口之一。
石油公司愿意提供运至青岛，可能会使这些石油更具吸引力，因为地方炼厂的财力限制，以及连结港口的基础设施有限，令业者难以像其他炼油公司一样采购石油。
“中国的原油采购仍然强劲，我认为许多人正开始认知到地方炼厂需求将会持续下去的事实，”石油顾问公司Energy Aspects分析师Michal Meidan称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
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