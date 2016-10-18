挪威石油部长称全球石油需求在增长 可能推动价格上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透奥斯陆10月18日 - 挪威石油和能源部长Tord Lien周二表示，全球石油需求在增长，可能将继续推动价格上涨。
“需求在增长，且供应面即将自我调整，”Lien在奥斯陆的一次能源会议上表示。
“自2月以来油价已经翻倍，明年全球(日)消费量可能升至超过1亿桶，”他称。
他否认了有关挪威石油和能源部可能影响原油价格的说法。
“我唯一能确定的是，(石油和能源部)不能对油价做任何事情。我相信油价会上涨，但确信我们不能施加太多影响。”
挪威是西欧最大的石油和天然气生产国。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦)
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