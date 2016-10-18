挪威石油部长称全球石油需求在增长 可能推动价格上涨

路透奥斯陆10月18日 - 挪威石油和能源部长Tord Lien周二表示，全球石油需求在增长，可能将继续推动价格上涨。

“需求在增长，且供应面即将自我调整，”Lien在奥斯陆的一次能源会议上表示。

“自2月以来油价已经翻倍，明年全球(日)消费量可能升至超过1亿桶，”他称。

他否认了有关挪威石油和能源部可能影响原油价格的说法。

“我唯一能确定的是，(石油和能源部)不能对油价做任何事情。我相信油价会上涨，但确信我们不能施加太多影响。”

挪威是西欧最大的石油和天然气生产国。(完)