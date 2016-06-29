工会警告挪威国家石油公司勿再企图对劳资协议打折扣

路透奥斯陆6月28日 - 一家工会周二表示，挪威国家石油公司(STL.OL)如果不想见到罢工、进而导致产量自7月2日开始受到冲击，那么就不要再企图在现有的劳资协议上打折扣。

三家工会周一宣布，如果劳资双方不能在薪资以及其他工作条件上达成一致，那么挪威国家石油公司、艾克森美孚(XOM.N)和EngieENGIE.OL运营的七处油气田约755名挪威工人将举行罢工。

根据路透计算，上述油气田的产量约占挪威原油、天然气和天然气液产量总和的18%。

根据挪威有关劳资纠纷的规定，政府有权在特定情况下强制结束罢工，其中包括国家利益被认为受到威胁时。

Engie和艾克森美孚称，争议或导致其所运营的油气田产量减少；挪威国家石油公司对于谈判的各方面均不予置评，政府调停人员将在6月30日和7月1日主持相关谈判。(完)