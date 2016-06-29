工会警告挪威国家石油公司勿再企图对劳资协议打折扣

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透奥斯陆6月28日 - 一家工会周二表示，挪威国家石油公司(STL.OL)如果不想见到罢工、进而导致产量自7月2日开始受到冲击，那么就不要再企图在现有的劳资协议上打折扣。
三家工会周一宣布，如果劳资双方不能在薪资以及其他工作条件上达成一致，那么挪威国家石油公司、艾克森美孚(XOM.N)和EngieENGIE.OL运营的七处油气田约755名挪威工人将举行罢工。
根据路透计算，上述油气田的产量约占挪威原油、天然气和天然气液产量总和的18%。
根据挪威有关劳资纠纷的规定，政府有权在特定情况下强制结束罢工，其中包括国家利益被认为受到威胁时。
Engie和艾克森美孚称，争议或导致其所运营的油气田产量减少；挪威国家石油公司对于谈判的各方面均不予置评，政府调停人员将在6月30日和7月1日主持相关谈判。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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