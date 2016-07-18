挪威欧普拉软件称中国企业收购未在截止日期前获批

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透奥斯陆7月18日 - 挪威线上浏览器公司欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)董事长周一表示，中国业者以12亿美元收购该公司计划，并未在上周五的最后截止日期前获得监管机构审批通过。
欧普拉董事长Sverre Munck在周一的一场电话会议上称，“这不是负面的结果：这笔交易并未完成。”此前该公司宣布原始收购交易破局。
他拒绝具体说明是少了中国或美国的批准，还是两国都未批准。作为替代方案，欧普拉董事会同意以6亿美元出售部分业务。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。