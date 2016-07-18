挪威欧普拉软件称中国企业收购未在截止日期前获批

路透奥斯陆7月18日 - 挪威线上浏览器公司欧普拉软件(Opera Software)(OPERA.OL)董事长周一表示，中国业者以12亿美元收购该公司计划，并未在上周五的最后截止日期前获得监管机构审批通过。

欧普拉董事长Sverre Munck在周一的一场电话会议上称，“这不是负面的结果：这笔交易并未完成。”此前该公司宣布原始收购交易破局。

他拒绝具体说明是少了中国或美国的批准，还是两国都未批准。作为替代方案，欧普拉董事会同意以6亿美元出售部分业务。(完)