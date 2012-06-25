挪威检察官要求法院判枪击案凶手为精神病患者

检察官要求挪威法庭判决极右翼杀人犯布雷维克为精神病患者，并将其送往治疗机构。但挪威公众认为，布雷维克的证词清晰镇定，显示他应该被判入狱。检察官称，“我们并不确信布雷维克是法律上的精神病患者，但是我们有所怀疑。因此我们申请将其转入强制性精神病治疗。”