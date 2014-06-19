挪威央行：维持利率不变，推迟首次升息预估时间

路透奥斯陆6月19日 - 挪威央行周四一如预期维持利率不变，并称计划在2015年底前维持指标利率不变，而不是先前预估的在2015年夏季升息。

挪威央行已经有逾两年时间都维持指标利率在1.5%不变。因通过升息来为房地产市场降温的需求，被经济增长放缓和海外利率处于低位所抵消。

“分析显示，将指标政策利率维持在低位的时间要长于此前预期，”挪威央行在一份声明中说，“到2015年底，利率仍有可能维持在当前水平，随后逐步上升。”

此前接受路透访查的所有19位分析师均预计，挪威央行周四将维持利率不变，18位预计明年6月前利率会维持不变。(完)