挪威央行：维持利率不变，推迟首次升息预估时间

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透奥斯陆6月19日 - 挪威央行周四一如预期维持利率不变，并称计划在2015年底前维持指标利率不变，而不是先前预估的在2015年夏季升息。
挪威央行已经有逾两年时间都维持指标利率在1.5%不变。因通过升息来为房地产市场降温的需求，被经济增长放缓和海外利率处于低位所抵消。
“分析显示，将指标政策利率维持在低位的时间要长于此前预期，”挪威央行在一份声明中说，“到2015年底，利率仍有可能维持在当前水平，随后逐步上升。”
此前接受路透访查的所有19位分析师均预计，挪威央行周四将维持利率不变，18位预计明年6月前利率会维持不变。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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